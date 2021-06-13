Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным, как передает канал NBC, намерен продемонстрировать жесткий подход

По словам источников, в Белом доме рассчитывают, что несколько дней встреч американского лидера с союзниками покажут Москве наличие единого фронта в противодействии российской угрозе. Администрация США отказалась от совместной пресс-конференции после переговоров двух президентов. Как отмечает телеканал, эксперты по внешней политике сочли это рискованным. Переговоры Путина и Байдена пройдут в среду в Женеве.

