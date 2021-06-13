Жена главы Брянской области возглавила рейтинг самых богатых супругов губернаторов по версии газеты «Коммерсант»

Ольга Богомаз, согласно декларации, в прошлом году получила доход почти в миллиард рублей. Она лидирует в рейтинге в шестой раз. На втором месте вновь супруга президента Татарстана Гульсина Минниханова с заработком 213 миллионов рублей. Третье место заняла жена главы Томской области Инна Жвачкина. Ее доходы за прошлый год составили 140 миллионов рублей.