Жена главы Брянской области возглавила рейтинг самых богатых супругов губернаторов по версии газеты «Коммерсант»

Ольга Богомаз, согласно декларации, в прошлом году получила доход почти в миллиард рублей. Она лидирует в рейтинге в шестой раз. На втором месте вновь супруга президента Татарстана Гульсина Минниханова с заработком 213 миллионов рублей. Третье место заняла жена главы Томской области Инна Жвачкина. Ее доходы за прошлый год составили 140 миллионов рублей.
2021-06-13T03:27:53+03:00
2021-06-13T03:27:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:27, 13 июня 2021
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