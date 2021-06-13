НАТО, по сведениям журнала Defense News, выступит против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования

По словам источников издания в Евросоюзе и Конгрессе США, такое положение содержится в проекте коммюнике, которое должно быть опубликовано после завершения саммита альянса. Предполагается, что такой шаг может снизить уровень напряженности в отношениях с Москвой. Саммит НАТО пройдет в Брюсселе в понедельник, а в среду в Женеве встретятся лидеры России и США.
2021-06-13T03:27:31+03:00
2021-06-13T03:27:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:27, 13 июня 2021
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