Пять тысяч человек, по данным ТАСС, смотрели в Петербурге матч сборной России в фан-зоне

Агентство отмечает, что пускать людей перестали за полчаса до начала встречи с Бельгией из-за того, что разрешенное в условиях пандемии количество зрителей уже было достигнуто. Издание «Фонтанка» пишет, что после второго гола в ворота российской сборной разочарованные болельщики стали расходиться. Когда бельгийский нападающий Ромелу Лукаку забил еще раз и довел счет до 0-3, то стали уходить, не дожидаясь конца встречи, и зрители на стадионе. Подопечные Станислава Черчесова не потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы. Впереди матчи с Финляндией и Данией.