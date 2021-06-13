Пять тысяч человек, по данным ТАСС, смотрели в Петербурге матч сборной России в фан-зоне

Агентство отмечает, что пускать людей перестали за полчаса до начала встречи с Бельгией из-за того, что разрешенное в условиях пандемии количество зрителей уже было достигнуто. Издание «Фонтанка» пишет, что после второго гола в ворота российской сборной разочарованные болельщики стали расходиться. Когда бельгийский нападающий Ромелу Лукаку забил еще раз и довел счет до 0-3, то стали уходить, не дожидаясь конца встречи, и зрители на стадионе. Подопечные Станислава Черчесова не потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы. Впереди матчи с Финляндией и Данией.
2021-06-13T03:27:05+03:00
2021-06-13T03:27:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:27, 13 июня 2021
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