Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал новые ограничения в Москве контрольным выстрелом для общепита

По его словам, неминуемы новые потери и без того не восстановившейся отрасли. В своем «Фейсбуке» Титов написал, что если ограничительные меры продлят, то властям нужно либо готовить для общепита финансовый спасательный круг, либо изменить отношение к необходимости всеобщей вакцинации.

Накануне власти Москвы объявили, что ресторанам, кафе, барам, ночным клубам, караоке, боулингам, дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 с 13 по 20 июня, за исключением обслуживания навынос. Также с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. В связи с ростом заболеваемости власти города объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня.

