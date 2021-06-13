Футболист сборной России Дмитрий Баринов извинился перед болельщиками за поражение от команды Бельгии

В эфире телеканала «Матч ТВ» он сказал, что физически команда была готова нормально. Высоко оценил физическую форму сборной и главный тренер Станислав Черчесов. При этом он добавил в эфире того же канала, что любой маленький промах решает все. Российские футболисты в своем первом матче чемпионата Европы по футболу проиграли бельгийцам в Петербурге со счетом 0-3.
2021-06-13T02:06:05+03:00
2021-06-13T02:06:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 13 июня 2021
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