Футболист сборной России Дмитрий Баринов извинился перед болельщиками за поражение от команды Бельгии

В эфире телеканала «Матч ТВ» он сказал, что физически команда была готова нормально. Высоко оценил физическую форму сборной и главный тренер Станислав Черчесов. При этом он добавил в эфире того же канала, что любой маленький промах решает все. Российские футболисты в своем первом матче чемпионата Европы по футболу проиграли бельгийцам в Петербурге со счетом 0-3.