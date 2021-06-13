Ученые из Королевского колледжа Лондона предупредили, что у коронавируса сменились основные симптомы

Если раньше характерными признаками были лихорадка, постоянный кашель, потеря вкуса и обоняния, то сейчас ими стали головная боль, насморк и боль в горле, сообщает издание Mirror. Авторы исследования связывают это с распространением в Великобритании так называемого индийского штамма коронавируса. В то же время британская национальная служба здравоохранения в качестве одного из главных симптомов называет потерю вкуса и обоняния.
2021-06-13T02:05:25+03:00
2021-06-13T02:05:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 13 июня 2021
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