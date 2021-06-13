Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что не исключает версию лабораторной утечки коронавируса

На саммите G7 в Великобритании Тедрос Гебрейесус сказал, что Китай должен помочь в расследовании, пишет британское издание Daily Mail. По его словам, со стороны Пекина не было достаточной прозрачности и сотрудничества в этом вопросе. Власти Китая отвергают подозрения, что коронавирус, ставший причиной пандемии, мог быть создан в одной из лабораторий страны. Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения называли такую версию маловероятной.

