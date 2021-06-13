Исполнительный директор «Роскосмоса», как пишет «Новая газета», был снят с поста из-за критики съемок фильма на МКС

Сергей Крикалев был последним космонавтом в руководстве госкорпорации, отмечает издание. По словам источников, его перевели в советники из-за того, что Крикалев выступал против планов отправить на Международную космическую станцию актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Ранее эксперты говорили, что из-за съемок будет сломана программа космических полетов. Идея снять фильм на МКС возникла после того, как стало известно, что на орбитальную станцию собирается полететь с той же целью голливудский актер Том Круз.

