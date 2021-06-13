Билет на полет в космос с Джеффом Безосом продан на аукционе за 28 миллионов долларов

Имя покупателя собираются объявить ближе к полету, который состоится 20 июля, в 52-ю годовщину высадки американских астронавтов на Луну. В онлайн-торгах участвовали почти 7600 человек, сообщили в космической компании Безоса Blue Origin. Самый богатый человек в мире намерен отправиться в космос со своим братом на корабле New Shepard, который предназначен для коротких суборбитальных туристических полетов за пределы земной атмосферы