Билет на полет в космос с Джеффом Безосом продан на аукционе за 28 миллионов долларов

Имя покупателя собираются объявить ближе к полету, который состоится 20 июля, в 52-ю годовщину высадки американских астронавтов на Луну. В онлайн-торгах участвовали почти 7600 человек, сообщили в космической компании Безоса Blue Origin. Самый богатый человек в мире намерен отправиться в космос со своим братом на корабле New Shepard, который предназначен для коротких суборбитальных туристических полетов за пределы земной атмосферы
2021-06-13T01:08:26+03:00
2021-06-13T01:08:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 13 июня 2021
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