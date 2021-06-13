Московский муниципальный депутат Максим Гонгальский сообщил, что его не пустили на матч сборной России

Он приехал в Петербург, но на подходе к стадиону ему сказали, что служба безопасности запретила ему посещать футбольные встречи. Причины не объяснили. Гонгальский в своем «Фейсбуке» предположил, что это связано с тем, что он участвовал в акции в поддержку политика Алексея Навального.
2021-06-13T01:07:25+03:00
2021-06-13T01:07:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:07, 13 июня 2021
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