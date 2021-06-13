Московский муниципальный депутат Максим Гонгальский сообщил, что его не пустили на матч сборной России

Он приехал в Петербург, но на подходе к стадиону ему сказали, что служба безопасности запретила ему посещать футбольные встречи. Причины не объяснили. Гонгальский в своем «Фейсбуке» предположил, что это связано с тем, что он участвовал в акции в поддержку политика Алексея Навального.