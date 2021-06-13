Сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3 в матче чемпионата Европы по футболу

Встреча прошла в Петербурге. На 10-й минуте ворота Антона Шунина поразил Ромелу Лукаку, на 34-й – Тома Менье. На 88-й минуте вновь отличился Лукаку. Два игрока российской сборной – Юрий Жирков и Далер Кузяев – получили травмы и вынуждены были покинуть поле.

В другом матче сборная Финляндии обыграла команду Дании – 1:0. Игра в Копенгагене была прервана из-за того, что датский полузащитник Кристиан Эриксен внезапно потерял сознание, его госпитализировали. Позже в УЕФА сообщили, что он пришел в себя, угрозы для жизни нет.