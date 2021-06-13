Одного из болельщиков не пустили на матч Россия— Бельгия в Петербурге

У себя в ФБ Максим Гонгальский пишет, что Служба безопасности, несмотря на купленный билет, отказала ему в проходе на стадион под предлогом, что ему запрещено посещать матчи. Сам болельщик связывает это со своим участием в акции в поддержку Навального. Гонгальский пишет, что заплатил штраф, хотя ничего на акции не нарушал и даже подал жалобу в ЕСПЧ.