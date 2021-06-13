Одного из болельщиков не пустили на матч Россия— Бельгия в Петербурге

У себя в ФБ Максим Гонгальский пишет, что Служба безопасности, несмотря на купленный билет, отказала ему в проходе на стадион под предлогом, что ему запрещено посещать матчи. Сам болельщик связывает это со своим участием в акции в поддержку Навального. Гонгальский пишет, что заплатил штраф, хотя ничего на акции не нарушал и даже подал жалобу в ЕСПЧ.
2021-06-13T00:05:38+03:00
2021-06-13T00:05:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:05, 13 июня 2021
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