Суд рассмотрит сегодня вопрос о мере пресечения художнику-акционисту Павлу Крисевичу и журналисту SOTA Нике Самусик

Пресненский суд рассмотрит сегодня вопрос о мере пресечения художнику-акционисту Павлу Крисевичу и журналисту телеграм-канала SOTA Нике Самусик.

Задержанные стали подозреваемыми по уголовной статье о хулиганстве. В управлении МВД по Москве сообщили, что сотрудники полиции при патрулировании территории на Красной площади заметили человека, который несколько раз выстрелил в воздух и сымитировал третий выстрел в себя. Далее полицейские его повалили на землю и задержали. Этот момент запечатлен на коротком видео. Адвокат Мансур Гильманов отмечает, что Павел Крисевич стрелял из пистолета Макарова с холостыми патронами и никаких травм он при этом не получил. Журналист Ника Самусик снимала проходящую на Красной площади акцию. Ее задержали без объяснения причин, забрали карту с материалами, несмотря на наличие удостоверения прессы. Как сказал адвокат журналиста Сергей Тельнов в эфире «Эхо Москвы», у защиты нет никакого постановления о возбуждении уголовного дела.

Ранее Павла Крисевича дважды арестовывали за проведенные акции.