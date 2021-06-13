В Москве на фоне роста заболеваемости коронавирусом серьезно ужесточаются ограничения

В столице в последние дни количество новых инфицированных подскочило до пиковых значений прошлого года.

Власти Москвы вновь объявили нерабочие дни с сохранением заработной платы. Продлится этот режим до субботы. Кроме того, столичная администрация рекомендует компаниям вернуться к удаленке – их просят отправить работать из дома как можно большее количество непривитых сотрудников – не менее 30% от списочного состава организаций. Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. По меньшей мере до субботы не будут работать детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах. В парках можно будет только гулять – все аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки закроют. Заведения, ночные клубы по ночам смогут работать только на вынос.

Накануне в Москве выявили 6700 новых случаев заражения – это максимум с конца декабря, когда в городе была вторая волна эпидемии. Еще неделю назад уровень ежедневного прироста был в два раза меньше. В мэрии подчеркивают, что в больницах все больше тяжелых больных, в том числе среди молодых людей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что ситуация в столице сложная, но власти не будут вводить карантин