Ряд столичных ВУЗов переводит в онлайн режим экзаменационные сессии и аттестации.

Это связано с ситуацией с коронавирусом и и указом мэра Москвы об объявлении нерабочими дни с 15 по 19 июня. Как передает ИФ, об этом объявлено в МГУ, «Высшей школе экономики» и МГТУ им. Баумана. Сотрудники этих ВУЗов частично перейдут на удаленный режим работы.