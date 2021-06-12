Ряд столичных ВУЗов переводит в онлайн режим экзаменационные сессии и аттестации.

Это связано с ситуацией с коронавирусом и и указом мэра Москвы об объявлении нерабочими дни с 15 по 19 июня. Как передает ИФ, об этом объявлено в МГУ, «Высшей школе экономики» и МГТУ им. Баумана. Сотрудники этих ВУЗов частично перейдут на удаленный режим работы.
2021-06-12T23:20:10+03:00
2021-06-12T23:20:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:20, 12 июня 2021
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