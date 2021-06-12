Bloomberg: США и Евросоюз планируют запустить механизм согласования политики в отношении России

США и Евросоюз планируют запустить механизм согласования политики в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект решения, которое будет принято в результате встречи президента США Джо Байдена с лидерами стран Евросоюза 15 июня в Брюсселе. ЕС и США также могут объявить о совместной работе над угрозами которые могут исходить от России. Речь идет в том числе о кибератаках и кампаниях по дезинформации. 16 июня американский президент должен встретиться в Женеве с Владимиром Путиным.