Bloomberg: США и Евросоюз планируют запустить механизм согласования политики в отношении России

США и Евросоюз планируют запустить механизм согласования политики в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект решения, которое будет принято в результате встречи президента США Джо Байдена с лидерами стран Евросоюза 15 июня в Брюсселе. ЕС и США также могут объявить о совместной работе над угрозами которые могут исходить от России. Речь идет в том числе о кибератаках и кампаниях по дезинформации. 16 июня американский президент должен встретиться в Женеве с Владимиром Путиным.
2021-06-12T23:12:20+03:00
2021-06-12T23:12:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:12, 12 июня 2021
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