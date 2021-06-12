Мэр Москвы Сергей Собянин продлил нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников

На такие меры московские власти пошли на фоне всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней – с 12 до 20 июня. Кроме того, в Москве с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. В ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23:00 до 6:00. В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.
2021-06-12T23:03:28+03:00
2021-06-12T23:03:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 12 июня 2021
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