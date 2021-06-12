Команда Бельгии забила второй гол в ворота сборной России на матче ЧЕ

Гол в составе бельгийцев забил Томас Менье.
Ранее полузащитник Далер Кузяев получил травму и не смог продолжить матч чемпионата Европы против команды Бельгии. На 30-й минуте Кузяева заменил Денис Черышев.
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Гол в составе бельгийцев забил Томас Менье.
Ранее полузащитник Далер Кузяев получил травму и не смог продолжить матч чемпионата Европы против команды Бельгии. На 30-й минуте Кузяева заменил Денис Черышев.
То, что опубликовал Грозев, мне кажется убедительным. То есть то, что я знал про самолет и плюс эти все полеты совместные с Быковым, как говорит Путин, группы наблюдателей, мне кажется, доказательным и убедительным, что был предпринята попытка отравить Быкова. Но опять — убить, вывести из строя — не знаю, сделать инвалидом…