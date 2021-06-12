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22:37, 12 июня 2021

Команда Бельгии забила второй гол в ворота сборной России на матче ЧЕ

Гол в составе бельгийцев забил Томас Менье.

Ранее полузащитник Далер Кузяев получил травму и не смог продолжить матч чемпионата Европы против команды Бельгии. На 30-й минуте Кузяева заменил Денис Черышев.



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