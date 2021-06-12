Сборная России пропустила первый мяч в свои ворота в матче на Чемпионате Европы

Матч Россия-Бельгия стартовал в Петербурге. Российская сборная пропустила первый мяч в свои ворота на матче с Бельгией. На 10-й минуте гол за сборную Бельгии забил Ромелу Лукаку.
2021-06-12T22:14:02+03:00
2021-06-12T22:33:59+03:00
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22:14, 12 июня 2021
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То, что опубликовал Грозев, мне кажется убедительным. То есть то, что я знал про самолет и плюс эти все полеты совместные с Быковым, как говорит Путин, группы наблюдателей, мне кажется, доказательным и убедительным, что был предпринята попытка отравить Быкова. Но опять — убить, вывести из строя — не знаю, сделать инвалидом…