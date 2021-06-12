В эти минуты в Петербурге проходит матч ЧЕ по футболу между сборными Бельгии и России.

Это первый матч национальных команд сборных на турнире. Счет уже открыт — 1:0 в пользу бельгийцев
2021-06-12T22:13:34+03:00
2021-06-12T22:13:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:13, 12 июня 2021
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То, что опубликовал Грозев, мне кажется убедительным. То есть то, что я знал про самолет и плюс эти все полеты совместные с Быковым, как говорит Путин, группы наблюдателей, мне кажется, доказательным и убедительным, что был предпринята попытка отравить Быкова. Но опять — убить, вывести из строя — не знаю, сделать инвалидом…