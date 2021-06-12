Власти Германии могут оштрафовать Telegram на 55 миллионов евро или заблокировать мессенджер в стране

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на министерство юстиции Германии. Претензии властей к мессенджеру связаны с отсутствием в Германии контактного лица, которому государство могло бы выставлять требования в случае нарушающего закон контента. Представители мессенджера на претензии пока не ответили..
2021-06-12T22:08:05+03:00
2021-06-12T22:08:05+03:00
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22:08, 12 июня 2021
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То, что опубликовал Грозев, мне кажется убедительным. То есть то, что я знал про самолет и плюс эти все полеты совместные с Быковым, как говорит Путин, группы наблюдателей, мне кажется, доказательным и убедительным, что был предпринята попытка отравить Быкова. Но опять — убить, вывести из строя — не знаю, сделать инвалидом…