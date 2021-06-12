Власти Германии могут оштрафовать Telegram на 55 миллионов евро или заблокировать мессенджер в стране

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на министерство юстиции Германии. Претензии властей к мессенджеру связаны с отсутствием в Германии контактного лица, которому государство могло бы выставлять требования в случае нарушающего закон контента. Представители мессенджера на претензии пока не ответили..