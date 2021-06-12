В эти минуты сборная России по футболу начинает выступление на Евро-2021 матчем с командой Бельгии

Игра проходит на стадионе «Санкт-Петербург», заполненном наполовину из-за коронавирусных ограничений. В Москве за игрой болельщики могут следить в фан-зоне в Лужниках, которые новые ограничительные меры по коронавирусу, введенные в столице не затронули.

Перед тем, как попасть в фан-зону, фанатам необходимо пройти контроль у входного павильона недалеко от стадиона «Лужники». Людей встречают не только росгвардейцы, но и стюарды: примерно каждую минуту они призывают надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. На проходной дистанцию соблюдают не все, в то же время за средствами защиты следят жестко. Болельщиков не пропускают на территорию «Лужников», пока маска не будет надета на лицо. Ее также можно взять вместе с перчатками на столиках неподалёку от пунктов контроля. У пришедших также проверяют температуру. Правда, как только болельщики оказываются внутри закрытой территории, многие из них маски приспускают.

Вместимость фан-зоны в Лужниках составляет, по данным столичных властей, около 5 тысяч человек. Сколько людей сейчас находится в ней, с точностью сказать пока нельзя, при этом ещё утром регистрация для прохода в Лужники была закрыта. Фан-зона в Лужниках, как ожидается, будет работать вплоть до 11 июля, когда состоится финал Чемпионата Европы по футболу.

Ранее сегодня матч между командами Уэльса и Швейцарии в Баку завершился вничью 1:1. Встреча между сборными Дании и Финляндии в Копенгагене была прервана на час из-за инцидента с датским футболистом Кристианом Эриксеном, который в конце первого тайма при счете 0:0 потерял сознание на поле. Сейчас он в больнице, его состояние стабилизировалось. Матч продолжился в 21:30.

Чемпионат Европы по футболу продлится до 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург, в том числе четвертьфинал 2 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет в Санкт-Петербурге два матча: кроме встречи с бельгийцами ей предстоит игра с финнами 16 июня.