Пилот вертолета, взлетевший с человеком, прикрепленным скотчем к корпусу судна, стал фигурантом уголовного дела

Пилот вертолета, взлетевший с площадки в московском регионе с человеком, прикрепленным скотчем к корпусу судна, стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщает транспортное управление СК, пилотировавшему вертолет Robinson в районе Домодедово предстоит ответить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, поскольку полет создал реальную угрозу жизни пассажира. К инциденту может быть причастен блогер и пранкер Михаил Литвин. По неофициальным данным, это он примотал к фюзеляжу одного из своих подписчиков и снимал всё на видео.

Автор скандального ролика уже допрошен, так же как и владелец вертолета. В 2020 году Литвин сжег Mercedes стоимостью 13 млн руб., а в нынешнем — врезался в витрину автосалона.