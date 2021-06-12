Туристический автобус из Пятигорска загорелся во время поездки на Ставрополье

В салоне находились 34 человека, в т.ч 29 детей. Возгорание произошло в моторном отсеке. Пострадавших нет, по данным МЧС, пассажиры отправлены резервным автобусом к месту назначения.
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