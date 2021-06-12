Все участники матча по между сборными Дании и Финляндии покинули поле после инцидента с датским полузащитником

Все участники матча ЧЕ по футболу между сборными Дании и Финляндии покинули поле в Копенгагене после инцидента с датским полузащитником Кристианом Эриксеном.

Также в подтрибунное помещение отправилась и бригада арбитров. Эриксен потерял сознание в конце первого тайма при счете 0:0. На протяжении нескольких минут бригада медиков проводила реанимационные действия, после чего футболиста увезли за пределы поля.

Между тем, пресс-служба УЕФА обнародовала сообщение, согласно которым продолжение матча отложено. На неопределенное время. Зрители пока продолжают оставаться на трибунах.