Московские поликлиники, больницы и детские сады в период дополнительных выходных с 15 по 19 июня продолжат работу в обычном режиме, указывает московский оперштаб. При этом учреждения дополнительного образования, как отмечает ТАСС, работать не будут.

Оперштаб сообщает, что музеи, театры, кинозалы, выставки и другие учреждения культуры, в которых есть возможность заполнять залы только наполовину, а также соблюдать масочный режим и другие меры безопасности, продолжат работу. Переноса сроков сдачи ЕГЭ не будет.

Ограничения не коснутся такси и каршеринга.

Возвращение спецпропусков и QR-кодов, по данным оперативного штаба, не планируется. Фан-зона для просмотра матчей Евро-2020 в «Лужниках» закрываться не будет.