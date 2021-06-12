В центре Москвы задержана участница Pussy Riot Вероника Никульшина

По словам Никульшиной, причиной задержания полицейские назвали курение в общественном месте. Сейчас ее везут в ОВД «Мещанский». Журналист Алексей Пивоваров написал в своем телеграм-канале, что Никульшина во время задержания участвовала в съемках фильма для YouTube-канала «Редакция». Съемки проходили на Лубянке.