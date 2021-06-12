Представители «Российской ЛГБТ-сети» собираются жаловаться в ЕСПЧ в связи с похищением в Дагестане Халимат Тарамовой

Представители «Российской ЛГБТ-сети» собираются жаловаться в Европейский суд по правам человека в связи с похищением в Дагестане чеченки Халимат Тарамовой. 10 июня силовики нагрянули в жилое помещение в Махачкале, где прячутся женщины, пострадавшие от домашнего насилия. Халимат находилась в конспиративной квартире из-за того, что ее родные угрожали ей из-за отношений с девушками.

Со слов журналистки Светланы Анохиной, которая сразу приехала на место событий, полицейские действовали жестко забирая Халимат. Покинуть Дагестан удалось подруге чеченки Анне Маныловой. Сегодня она прилетела в Санкт-Петербург и рассказала, как проходило похищение.

Халимат Тарамова, по информации интернет издания «МБХ медиа», является дочерью одного из приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова, директора торгового центра «Гранд Парк» Аюба Тарамова.