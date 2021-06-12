Администрация Петербурга проводит рейды в торговых центрах

Проверяющие следят за тем, как там соблюдают эпидемические нормы.

Проверки прошли в четырех крупнейших торговых центрах. Об этом сообщили в Смольном. Где-то на входе не измеряли температуру, не останавливали посетителей без масок, где-то маски не носили и сотрудники. В одном кафе не было особого QR-кода в одном из кафе. Это официальный знак того, что в заведении соблюдают антиковидные правила. В другом торговом центре в точке общепита не нашлось журнала термометрии и антисептика для посетителей.

Предпринимателей привлекли к административной ответственности. Также оштрафовали восемь посетителей торговых центров. Сейчас в городе проходят мероприятия по случаю Чемпионата Европы по футболу. В городе уже много туристов. Ограничительные меры в Петербурге действуют до 12 июля.

Добавим, только по официальным данным, от коронавируса в Петербурге умерло почти 15 тысяч человек.