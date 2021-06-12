Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения по коронавирусу в столице

Дни с 15 до 19 июня объявлены в столице нерабочими. С 13 по 20 июня рестораны, бары и клубы не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. В торговых центрах в эти дни не будут работать фуд-корты.

В Кремле заявили, что у федеральных властей пока нет планов по введению аналогичных мер в остальных городах России.

В России за минувшие сутки выявили 13,5 тыс. случаев заражения коронавирусом — это максимальный показатель с середины февраля. В Москве за сутки заболели 6,7 тысячи человек — это наибольший показатель с декабря 2020 года.

Заведующий отделением рентгенхирургии 52-й городской клинической больницы Александр Ванюков сомневается в эффективности дополнительных выходных как средства борьбы с коронавирусом. В интервью телеканалу «Дождь» он объяснил, что москвичи вряд ли проведут нерабочие дни дома. По мнению Александра Ванюкова, не стоит ожидать улучшения коронавирусной ситуации при таком малом проценте вакцинированных граждан.