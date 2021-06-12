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18:07, 12 июня 2021

Президенты России и США проведут раздельные пресс-конференции после саммита в Женеве

Это решение подтвердили как в Кремле, так и в Белом Доме.

В Вашингтоне признают, что пока еще находятся в процессе окончательного утверждения формата встречи Байдена и Путина. Вместе с тем отдельную пресс-конференцию президента США там считают наиболее подходящим форматом для донесения итогов переговоров.

В Кремле также уверяют, что такое разделение – это «практика американской стороны». По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Байден предпочитает общаться с прессой по-отдельности, из-за чего, в частности, он не стал проводить совместную пресс-конференцию с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.
Ранее же как в Москве, так и в Вашингтоне не исключали, что Путин и Байден вместе выйдут к журналистам – правда, каких-либо данных о подготовке такого формата общения со СМИ также не поступало.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня. Это будет первый саммит руководителей России и США со времени переговоров российского президента с тогдашним американским лидером Дональдом Трампом. Встреча состоялась в Хельсинки в июле 2018 года.


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