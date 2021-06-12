В Москве за неделю на 70% увеличилось количество выявляемых случаев коронавируса, госпитализаций — на 30%

Значительно выросло число молодых пациентов среди всех инфицированных.

Показатели заболеваемости и госпитализаций впервые так выросли с начала года. В больницах столицы, работающих с пациентами с COVID-19, на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 498 человек, это почти на треть больше, чем неделю назад. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова. По ее словам, среди заболевших за два месяца на 35% увеличилось число молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Сейчас молодежь составляет почти треть среди всех заразившихся. Это стало причиной, по которой работу приостановят общественные места, чаще всего посещаемые молодыми людьми. Вице-мэр подчеркнула, что в Москве по плану развернуто около 14 тысяч коек для приема больных с коронавирусом и на данный момент уже 78% заполнено.

В столице за последние сутки коронавирусом заболели 6 тысяч 701 человек. Тогда как предыдущие зафиксированные показатели составляли 5 тысяч заразившихся, а на прошлой неделе заболевших было значительно меньше. На данный момент зафиксирован максимум инфицированных за сутки с конца декабря. Число скончавшихся от COVID-19 в столице также растет – умерли за сутки 67 человек, это больше, чем днем ранее.

В связи со сложившейся ситуацией необходимость вакцинироваться получила критическое значение, а в объявленные выходные дни важно оставаться дома, заключила руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Анастасия Ракова отметила, что планов по введению пропусков и увеличению штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве нет.