Немерюк: Рестораны Москвы и летние веранды не смогут принимать посетителей в ночное время 13-20 июня

Рестораны Москвы и летние веранды не смогут принимать посетителей в ночное время 13-20 июня с 23.00 до 06.00 утра. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя аппарата Мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Турагентств это никак не касается. Ограничения, которые были сегодня озвучены на неделю с 14 по 20 июня, касаются всех ресторанов Москвы и летних кафе при них, что с 23.00 вечера до 6 утра они не работают. Это затронет и ночные заведения», — сказал он.

А.Немерюк также отметил, что не будут работать фудкорты в торговых центрах. «Здесь есть определенная причина, что большое количество посетителей в любом случае пересекаются и в этом есть проблема, потому что распространение коронавируса здесь не уменьшается. И не будут работать детские уголки для комнат в ресторанах. Это то, что касается потребительского рынка», — отметил глава департамента.

По словам главы департамента, в парках столицы продолжат работать стационарные торговые объекты. «На них каких-либо ограничений не распространяется. Но при этом не будут работать спортивные и детские зоны», — сказал он.

Фан-зоны, которые находятся в «Лужниках», по словам А.Немерюка, работать будут.

«Сегодня матч «Россия-Бельгия», и здесь ограничений нет, ровно так же, как работают кинотеатры и театры. Там нет дополнительных ограничений в связи с тем, что они соблюдают жесткие правила, где посетителей может находиться только 50%. Плюс шахматная рассадка и соблюдение в обязательном порядке пропускного режима. Если говорить про фан-зону, которая может вместить до 30 тысяч посетителей, то по предварительной записи количество этой зоны ограничено 5 тысячами», — отметил А.Немерюк.

По словам главы департамента, в течение недели проводились проверки, и они «будут усиливаться по поводу соблюдения всех требований Роспотребнадзора и соблюдения указов мэра».

«К сожалению, цифры показывают, что рост идет достаточно серьезный. И сейчас огромная нагрузка идет на медиков. И в этой связи, я бы хотел призвать всех беречь себя и всех окружающих и соблюдать все необходимые меры предосторожности: носить маски и соблюдать социальную дистанцию», — заключил А.Немерюк.