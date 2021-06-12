Глава департамента спорта Москвы: Фанзона Чемпионата Европы по футболу в Лужниках продолжит свою работу

Фанзона Чемпионата Европы по футболу в Лужниках продолжит свою работу, там обеспечены все меры защиты, вход осуществляется только по регистрации, и приходят не все зарегистрировавшиеся, в субботу ожидается около 3,5 тысяч посетителей, сообщил РИА Новости глава департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

«Нет, фанзона продолжит работать. Она открылась еще вчера для первого матча. У нас она работает по предварительной регистрации, количество мест ограничено — 5 тысяч мест. И даже если бы пришли все эти 5 тысяч человек, то это будет меньше одной десятой от вместимости площадки, поэтому всем будет комфортно, будут соблюдены все необходимые меры профилактики ковида: дистанция, термометрия, маски, перчатки»,— сказал Кондаранцев.