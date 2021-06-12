Съезд «Зеленых» в Германии утвердил Анналену Бэрбок и Роберта Хабека Бэрбок и Хабека лидерами предвыборного списка на выборах в бундестаг.
Парламентские выборы в ФРГ назначены на 26 сентября.
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Съезд «Зеленых» в Германии утвердил Анналену Бэрбок и Роберта Хабека Бэрбок и Хабека лидерами предвыборного списка на выборах в бундестаг.
Парламентские выборы в ФРГ назначены на 26 сентября.
+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…