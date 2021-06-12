Титов: Предприятия общепита в Москве понесут новые потери из-за новых ограничений

Предприятия общепита в Москве понесут новые потери из-за новых ограничений, введенных городскими властями. Об этом говорится в заявлении уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, поступившем в РБК. По его словам, для московского общепита эта новость прозвучала, как контрольный выстрел.

Титов выразил надежду, что ограничительные меры больше не будут продлеваться, в противном случае, властям нужно либо готовить для общепита финансовый спасательный круг, либо изменить отношение к всеобщей вакцинации.

Продление нерабочих дней в Москве снизит выручку столичного бизнеса примерно на 20%. Об этом ТАСС заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

В то же время, общественный уполномоченный по правам предпринимателей Дмитрий Порочкин считает, что перевод части сотрудников организаций на удаленный режим не вызовет затруднений, так как, по его словам, процедура отработана в прошлом году.