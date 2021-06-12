Задержан заместитель директора департамента управления делами министерства образования и науки Роман Коровин. Решением суда он арестован.

Роман Коровин заключен под стражу до августа по делу о мошенничестве при получении выплат. Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Речь идет о сумме в 20 миллионов рублей. По версии следствия, Коровин мог их похитить в составе группы в 2015-2017 годах. Деньги предназначались на социальные выплаты сотрудникам МЧС. Официальное обвинение пока не предъявлено.

Как сообщили агентству РИА в министерстве образования и науки, задержание заместителя директора департамента управления делами не связано с его деятельностью в ведомстве, а касается предыдущего места работы в МЧС Тюменской области.

Ранее по этому же делу были задержаны еще два руководителя из структур МЧС.