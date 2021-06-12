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Эксклюзив Эха 17:03, 12 июня 2021

Академик РАН: Вынужденные новые меры по COVID-19 в Москве оправданы

Академик РАН Сергей Колесников считает оправданной мерой продление выходных в Москве до 20 июня. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Все карантины, которые вводятся по всему миру, они направлены на то, чтобы снизить перенос инфекции с одного субъекта к другому. То, что это снижает передачу инфекции — очевидно, это доказал весь мир, и майские праздники тоже доказали это, потому что не было подъема заболеваемости в течение почти месяца. Заражение происходит в основном в рабочих коллективах, где тесный контакт между людьми на ограниченном пространстве. То, что Собянин это сделал, да — то вынужденная мера. Хорошо, что это не карантин, как это делается за рубежом, когда в комендантские часы вводятся драконовские меры, дикие штрафы», — сказал он.
С.Колесников считает, что за время пандемии россияне привыкли не собираться большими группами в закрытых помещениях. Он также подчеркнул, что отдых на природе более безопасен с точки зрения распространения коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы.


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