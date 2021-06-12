Число вакцинированных от коронавируса в России достигло 18 млн человек

При этом случаев серьезных осложнений не зафиксировано. Об этом заявил президент Владимир Путин.
По его мнению, вакцинация в стране должна идти шире, уровень иммунизации населения к коронавирусу, считая переболевших, должен достичь как минимум 60%.
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При этом случаев серьезных осложнений не зафиксировано. Об этом заявил президент Владимир Путин.
По его мнению, вакцинация в стране должна идти шире, уровень иммунизации населения к коронавирусу, считая переболевших, должен достичь как минимум 60%.
+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…