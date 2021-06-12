Администрация президента будет работать в обычном режиме, не смотря на продление нерабочих дней в Москве

Об этом РИА-Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Власти Москвы пока не обсуждают введение спецпропусков на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе аппарата мэра столицы.
2021-06-12T16:32:08+03:00
2021-06-12T16:32:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 12 июня 2021
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