Администрация президента будет работать в обычном режиме, не смотря на продление нерабочих дней в Москве

Об этом РИА-Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Власти Москвы пока не обсуждают введение спецпропусков на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе аппарата мэра столицы.