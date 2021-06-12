На доме политика Бориса Немцова в Нижнем Новгороде повесили часы, идущие в обратную сторону

Арт-объект был создан в рамках фестиваля уличного искусства «Место».

Часы, идущие назад, на фасаде дома, где жил первый губернатор Нижегородской области Борис Немцов, повесили в День России – так художник Константин Бенькович и назвал арт-объект. В своем Инстаграме он пояснил, что механизм символично движется не вперед, а назад «подобно России сегодня».

По его словам, после распада СССР, в 1991 году, когда область возглавил Немцов, ставший символом перемен, было время надежд жить в стране победившей демократии с набором либеральных ценностей, со свободой слова, сменяемостью власти, честным судом и равенством всех перед законом. Спустя тридцать лет эти надежды не оправдались, отмечает художник. Бонькович подчеркнул, что Нижний Новгород – место, навсегда связанное с Немцовым, а также с академиком Андреем Сахаровым и журналисткой Ириной Славиной.

Немцов был губернатором Нижегородской области с 1991 года по 1997. В феврале 2015 года политик был застрелен на Большом Москворецком мосту в сотнях метров от Кремля.

Несколько лет назад Бенькович разместил на месте гибели Немцова другой арт-объект – лицо с картины Эдварда Мунка «Крик», сваренное из арматуры в виде решетки