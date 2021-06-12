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16:31, 12 июня 2021

С 13 по 20 июня в Москве ограничат работу организаций общественного питания и развлекательных заведений

На этот период приостановят работу детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях.

В ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запретят обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (кроме обслуживания на вынос).

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Эти меры призваны обуздать новый рост числа заболевших коронавирусом.

По данным оперативного штаба, за сутки в Москве выявили около 6700 новых случаев COVID-19. Это максимум с конца прошлого года. При этом еще в начале недели власти фиксировали прирост на уровне 3 тысяч заболевших.


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