Собянин продлил выходные в Москве до 20 июня

Нерабочие дни с 15 по 20 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников установили в Москве. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней — с 12 по 20 июня 2021 года», — написал мэр в своем блоге.

Одновременно в мэрии рекомендовали перейти на дистанционный режим работы как можно большему числу сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса – не менее чем 30% от состава организаций.

Всех невакцинированных сотрудников настоятельно просят вернуть на удаленную работу. Также в городе закроются игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах, по ночам снова нельзя будет работать барам, клубам и ресторанам.