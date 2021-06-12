Президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Американский президент считает выбранный формат общения «со свободной прессой» наиболее подходящим. Об этом сообщают агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников из администрации Джо Байдена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин также выйдет для общения с прессой отдельно. В Кремле и Белом доме ранее говорили, что лидеры России и США расскажут об итогах саммита представителям средств массовой информации своих стран. Совместную пресс-конференцию ни одна из сторон не подтверждала, однако и не исключала заранее. Незадолго до встречи Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что отношения между Россией и США достигли низшего уровня за последние несколько лет. Но подчеркнул, что Москва и Вашингтон должны «попытаться найти пути урегулирования» двусторонних отношений.

Переговоры президентов России и США пройдут в Женеве на вилле La Grange 16 июня.

Журналист, главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов объяснил, что Путин может позволить себе показать снисходительность и спокойствие.

Владимир Путин дал интервью американскому СМИ впервые за три года. Баунов отметил, что это связано с будущей встречей Путина и Байдена, и существует практика протокольных интервью перед визитами и саммитами.