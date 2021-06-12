МЧС выпустило экстренное погодное предупреждение для жителей Москвы и Подмосковья. В столичном регионе, по данным ведомства, сегодня к вечеру ожидаются гроза, дождь и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Автомобилистов просят избегать резких маневров и превышения скорости, а пешеходов – не прятаться под деревьями и рекламными щитами.