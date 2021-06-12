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14:33, 12 июня 2021

Центризбирком Грузии сегодня проводит «тестовые» выборы, чтобы опробовать новые технологии перед реальным голосованием

Центризбирком Грузии сегодня проводит «тестовые» выборы, чтобы опробовать новые технологии перед реальным голосованием, которое состоится осенью. Тогда грузины будут выбирать местные органы власти – на этих выборах в стране впервые применят электронное голосование, причем сразу на всех стадиях процесса, от регистрации избирателей до подсчета голосов.


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