Центризбирком Грузии сегодня проводит «тестовые» выборы, чтобы опробовать новые технологии перед реальным голосованием, которое состоится осенью. Тогда грузины будут выбирать местные органы власти – на этих выборах в стране впервые применят электронное голосование, причем сразу на всех стадиях процесса, от регистрации избирателей до подсчета голосов.
2021-06-12T14:33:14+03:00
2021-06-12T14:33:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 12 июня 2021
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