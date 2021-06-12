Центризбирком Грузии сегодня проводит «тестовые» выборы, чтобы опробовать новые технологии перед реальным голосованием, которое состоится осенью. Тогда грузины будут выбирать местные органы власти – на этих выборах в стране впервые применят электронное голосование, причем сразу на всех стадиях процесса, от регистрации избирателей до подсчета голосов.