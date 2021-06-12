Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что число болельщиков на Евро-2020 будет большим, несмотря на ограничения по вместимости спортивных площадок.
Сам Олег Матыцин ранее получил паспорт болельщика Евро-2020.
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Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что число болельщиков на Евро-2020 будет большим, несмотря на ограничения по вместимости спортивных площадок.
Сам Олег Матыцин ранее получил паспорт болельщика Евро-2020.
+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…