Замдиректора департамента в Министерстве образования и науки Роман Коровин задержан по делу о мошенничестве. Как передает агентство ТАСС, уже сегодня Хорошевский суд Москвы должен избрать чиновнику меру пресечения. Следствие намерено просить о СИЗО. Коровину грозит до десяти лет колонии и штраф до миллиона рублей.
2021-06-12T14:30:57+03:00
2021-06-12T14:30:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 12 июня 2021
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