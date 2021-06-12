Замдиректора департамента в Министерстве образования и науки Роман Коровин задержан по делу о мошенничестве. Как передает агентство ТАСС, уже сегодня Хорошевский суд Москвы должен избрать чиновнику меру пресечения. Следствие намерено просить о СИЗО. Коровину грозит до десяти лет колонии и штраф до миллиона рублей.