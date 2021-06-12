Своим интервью каналу NBC Путин показывает свою готовность к диалогу с США – Таратута

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому каналу NBC в преддверии встречи с американским лидером Джо Байденом в Женеве. Публицист, американист Михаил Таратута считает, что тем самым Путин подчёркивает готовность России к диалогу с США. Такое мнение он высказал в эфире «Эхо Москвы».

«Я думаю, Путин тем самым хотел подчеркнуть свой дружелюбный настрой, свою готовность о чем-то договариваться и искать какие-то развязки сложных проблем. Безусловно, эти слова не могли не задеть его. Но все-таки вопрос политики, наверное, ставится на первое место, а какие-то чувства, личное отношение, может быть, уже на второе», — сказал он.

В.Путин дал интервью американскому СМИ впервые за три года. Президент РФ заявил, что не переживает из-за скандальных заявлений Байдена в свой адрес.

По мнению М.Таратуты, это интервью создает определенный фон, показывающий отношение России к будущим переговорам с США.

«Мне кажется, что Россия в целом очень заинтересована в этой встрече. ведь сам факт этой встречи — это легитимация места России в мире. Что, я думаю, и для Путина, и вообще для всего нашего правящего класса, очень важно», — сказал он.

Весной 2021 г. президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден назвал главу РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот скоро заплатит за вмешательство в американские президентские выборы, которые состоялись в прошлом году.